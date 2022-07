Cinéph’île Tristan – « dans leurs yeux » de Séverine Vermersch 2017, 15 juillet 2022, .

Cinéph’île Tristan – « dans leurs yeux » de Séverine Vermersch 2017



2022-07-15 12:30:00 – 2022-07-15

Quelle passion secrète relie les hommes à l’océan qui à la fois les tue et les nourrit ? Ce film tente d’y répondre à partir des films amateurs exclusivement réalisés par les marins. Du Super 8 rayé des années 30 aux pocket-films d’aujourd’hui, en passant par les images colorisées et les bandes vidéos des années 70, nous embarquons dans leurs récits et leurs regards. Dans le sillage d’Ulysse, ce film est une Odyssée cinématographique et maritime racontée par les marins.

En présence de la réalisatrice 52 minutes

Passage à marée basse

