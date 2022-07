Cinéph’île Tristan – « A bord du Claire Jeanne » d’Emmanuelle Pencalet 2011 Douarnenez, 14 juillet 2022, Douarnenez.

Cinéph’île Tristan – « A bord du Claire Jeanne » d’Emmanuelle Pencalet 2011

Île Tristan – Salle d’exposition Douarnenez Finistère OT PAYS DE DOUARNENEZ

2022-07-14 11:30:00 – 2022-07-14

Douarnenez

Finistère

Douarnenez

Sans doute est-il plus facile de montrer que de dire? Est-ce pour cette raison que Jean Pencalet a filmé sa vie de travail à bord du Claire-Jeanne, un langoustier qu’il a commandé pendant 13 ans ? Ces films amateurs Super 8, conservés à La Cinémathèque de Bretagne, constituent un patrimoine immatériel riche sur un pan de l’histoire maritime de Douarnenez. Pour les valoriser sa fille Emmanuelle Pencalet, les a remonté, puis filme et interroge son père pour rendre leur sens à ses images muettes. Né d’un désir de transmission et d’héritage, A BORD DU CLAIRE JEANNE vous embarque pour un campagne, aux larges des côtes mauritaniennes, dévoile des techniques de pêche aujourd’hui révolues et témoigne du quotidien de ces marins bretons surnommés «Les seigneurs de la mer».

En présence de la réalisatrice et des protagonistes du film.

Passage à marée basse

http://www.daoulagad-breizh.org/

Passage à marée basse

Douarnenez

