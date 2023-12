« CINE P’TIT DEJ » Dimanche 17 décembre à 10h30 CINEPARADIS « CINE P’TIT DEJ » Dimanche 17 décembre à 10h30 CINEPARADIS, 17 décembre 2023 09:30, . « CINE P’TIT DEJ » Dimanche 17 décembre à 10h30 Dimanche 17 décembre, 10h30, 12h00 CINEPARADIS Rendez à 10h30 pour partager un petit déjeuner avant la projection de 11 du film « L’incroyable Noël de Shaun le mouton ».

Dans la salle les enfants pourront s’installer où ils le souhaitent en prenant les fauteuils mobiles ! CINEPARADIS 13 PLACE DE LA PORTE ST MICHEL Chartres Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

