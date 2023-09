Cet évènement est passé RENTRÉE CREALISE 2023/2024 Cinépalmes St-Marie Rivière des Pluies Catégorie d’Évènement: Rivière des Pluies RENTRÉE CREALISE 2023/2024 Cinépalmes St-Marie Rivière des Pluies, 26 septembre 2023, Rivière des Pluies. RENTRÉE CREALISE 2023/2024 Mardi 26 septembre, 13h00 Cinépalmes St-Marie C’est avec une grande joie que nous vous invitons à nous rejoindre pour célébrer un moment spécial dans l’histoire de notre école.

Le 26 septembre, se déroulera la rentrée 2023/2024 et marquera également le 5ème anniversaire de Crealise

Pour le lancement de cette 6ème saison, c’est le cinéma que nous mettrons à l’honneur ! On se donne rendez-vous :

Cinépalmes – Ste Marie

Mardi 26 septembre

de 13h à 18h Attention, les places sont limitées ✨

Préparez les popcorns, cette saison s’annonce pleine de surprises L’inscription sur Eventbrite est obligatoire. Cinépalmes St-Marie 51 Rue Michel Ange Sainte-Marie, Saint-Denis 97438 Rivière des Pluies 97438 La Réunion [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-rentree-crealise-20232024-721837614737?aff=oddtdtcreator »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégorie d'Évènement: Rivière des Pluies Autres Lieu Cinépalmes St-Marie Adresse 51 Rue Michel Ange Sainte-Marie, Saint-Denis 97438 Ville Rivière des Pluies

