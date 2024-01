CinéPalestine – Le parlement des femmes Médiathèque José Cabanis Toulouse, jeudi 7 mars 2024.

CinéPalestine – Le parlement des femmes Réalisé par Roxane Borgna et Laurent Rojol | 2021 | Palestine-France | 50 min Jeudi 7 mars, 18h00 Médiathèque José Cabanis

Jeudi 7 mars à 18h

Ce documentaire est une tentative d’éclairer les pénombres, de donner la parole à celles qui sont « silenciées », invisibilisées. C’est une vision plongeante, dans un dialogue au niveau des individus un aller-retour incessant de la pensée, du regard.

Il s’agit de questionner des êtres vivants dans leur intériorité, donner à entendre des voix, faire apparaître un paysage mental. Il s’agit également de rapporter les faits de celles qui sont censées ne pas pouvoir, et qui œuvrent à des transformations sociales émancipatrices.

Chaque être humain naît et se développe dans univers sphérique. Par la rencontre et le dialogue nous entreprenons un dépassement.

En présence de la réalisatrice.

Plus d’infos cine-palestine-toulouse.fr

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

Projection Tout public