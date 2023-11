Festival du film d’aventure, l’Hivernale – 360 degrés d’aventure – Cinéode Cinémas de Millau Millau, 7 février 2024, Millau.

Millau,Aveyron

C’est reparti pour 4 jours de projections en immersion dans d’incroyables épopées sportives en présence des réalisateurs et aventuriers au cinéma de Millau..

2024-02-07 fin : 2024-02-10 . .

Cinéode Cinémas de Millau

Millau 12100 Aveyron Occitanie



Here we go again, for 4 days of screenings immersed in incredible sporting epics, in the presence of the directors and adventurers, at the Millau cinema.

Vuelven 4 días de proyecciones inmersas en increíbles epopeyas deportivas en presencia de los directores y aventureros del cine Millau.

Es ist wieder soweit: 4 Tage lang werden im Kino von Millau unglaubliche Sportepen in Anwesenheit der Regisseure und Abenteurer gezeigt.

