CineÒc – Les masques ne meurent jamais CIRDÒC – Institut occitan de cultura Béziers, mercredi 20 mars 2024.

CineÒc – Les masques ne meurent jamais Projeccion en preséncia de la realisatritz Cloé Benet Mercredi 20 mars, 18h30 CIRDÒC – Institut occitan de cultura Dintrada gratuita, reservacion conselhada

Début : 2024-03-20T18:30:00+01:00 – 2024-03-20T21:30:00+01:00

Fête occitane par excellence, Carnaval est à nouveau à l’honneur au CIRDOC !

Cloé Benet, jeune réalisatrice, est partie à la découverte de ses rites et légendes.

« En 2021, alors qu’ils étaient interdits, les carnavals ont su rappeler leurs raisons d’exister dans une société qui marginalise les rites. »

Documentaire, Français, 55 min, 2024

La séance sera suivie d’un échange avec la réalisatrice et les membres du Théâtre des Origines, et d’un apéritif convivial.

Un eveniment en partenariat amb l’associacion Tu Tanben

CIRDÒC – Institut occitan de cultura Béziers, 1 Boulevard Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie

