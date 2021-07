CINÉ’MÔMES | UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE Le Carré Blanc – Spectacle, 2 janvier 2022, Tinqueux.

CINÉ’MÔMES | UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE

Le Carré Blanc – Spectacle, le dimanche 2 janvier 2022 à 10:30

**Au même titre que Charlie et la Chocolaterie, voici une nouvelle adaptation désopilante de Roald Dahl, cette fois en images de synthèse. Un vrai règlement de contes !** Vous croyez connaître par cœur Blanche-Neige, le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon, les Trois petits cochons, Jack et le Haricot magique ? Vous vous trompez… Et si Blanche-Neige était blonde finalement ? Et si Jack rêvait de Cendrillon ? Et si le loup ne croquait plus les petits cochons ? On retrouve bien dans ce film les héros de notre enfance avec une fée, une forêt, un château, mais ils ont tendance à échanger les rôles, et cette fois le prince n’est pas si charmant, le loup pas à l’abri d’un retournement de situation, le dénouement pas écrit à l’avance… Tous contes faits, qui aura le dernier mot ?

Gratuit – sans réservation

Le Carré Blanc – Spectacle Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-02T10:30:00 2022-01-02T11:30:00