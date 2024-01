Ciné’momes « Quand le chat n’est pas là » CPIE Seignanx Adour Saint-Martin-de-Seignanx, mercredi 28 février 2024.

Ciné’momes « Quand le chat n’est pas là » CPIE Seignanx Adour Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Joli petit film documentaire sur la vie des animaux de la ferme. Petits et grands se régaleront de ce moment de poésie et de simplicité, une pause tout en douceur dans ce monde trop pressé …

Tout public dès 6 ans.

Goûter offert par le CPIE, durée du film 52 min.

Rendez-vous à 14h au CPIE.

Réservation avant le 26 février.

CPIE Seignanx Adour 2028 Route d’Arremont

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine cpieseignanxadour@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:00:00

fin : 2024-02-28 16:00:00



