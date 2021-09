Paris Bibliothèque Crimée île de France, Paris Ciné’mômes “On se bouge pour la planète !” Bibliothèque Crimée Paris Catégories d’évènement: île de France

Ciné’mômes “On se bouge pour la planète !” Bibliothèque Crimée, 6 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 6 octobre 2021

de 14h30 à 16h

Un mercredi tous les 2 mois, la bibliothèque propose aux enfants de découvrir un film ou une sélection de courts métrages. Jacob et sa cousine Mimi réussiront-ils à préserver leur vieux quartier et ses jardins publics ?

Comment les chiens qui parlent viendront-ils à leur rescousse pour déjouer les plans du constructeur de gratte-ciel ? Une fable écologique pleine d’aventures qui fait rimer émotion et imagination. Pour les enfants à partir de 5 ans. Spectacles -> Projection Bibliothèque Crimée 42 rue Petit Paris 75019

Contact :Bibliothèque Crimée 01 42 45 56 40 bibliotheque.crimee@paris.fr https://m.facebook.com/bibliothequecrimee/?ref=page_internal

2021-10-06T14:30:00+02:00_2021-10-06T16:00:00+02:00

Jacob et les chiens qui parlent

