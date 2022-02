Ciné’Mômes – L’odyssée de Choum Tinqueux Tinqueux Catégories d’évènement: Marne

Tinqueux Marne Tinqueux CINÉ’MÔMES : L’ODYSSÉE DE CHOUM Le décor est planté : nous sommes dans les bayous de Louisiane.

Choum, la petite chouette, vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid.

Faisant rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman… En chemin, elle va effrayer un écureuil, se frotter à un crocodile, jouer avec une otarie, approcher des enfants…

En même temps que le monde, elle découvre la vie, qui n’est pas sans danger ni, heureusement, sans élan d’entraide. Un voyage touchant, plein de poésie et de tendresse, sublimé par la beauté des paysages. A partir de 3 ans.

