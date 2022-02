Ciné’mômes – Le rat scélérat Tinqueux Tinqueux Catégories d’évènement: Marne

Tinqueux Marne Tinqueux CINÉ’MÔMES : LE RAT SCÉLÉRAT Disons-le franchement : le rat n’est pas notre animal préféré. Ce film nous fera-t-il changer d’avis ? Pas sûr…

Son anti-héros, qui appartient à la gent trotte-menu, s’enorgueillit lui-même d’être un vilain, un gredin, un chapardeur insatiable qui affame les autres animaux en leur volant leur pitance. Jusqu’à ce qu’il rencontre une cane plus rusée que lui… Le jeune public en revanche n’a rien à craindre.

Traité à la manière d’une fable de La Fontaine contemporaine, le film parle d’égoïsme et de solitude, mais aussi de partage et de rachat. Tout n’est peut-être pas tout noir ou tout blanc… A partir de 3 ans.

