Le Carré Blanc – Spectacle, le dimanche 7 novembre à 10:30

Une fois n’est pas coutume, Ciné’Mômes programme un long-métrage en faisant le pari que le jeune public sera captivé par ce joli conte de Noël à la mode norvégienne. Que faut-il pour que la fête de Noël soit réussie ? De la neige bien sûr ! Solan et Ludvig l’attendent. Sauf qu’elle n’est pas décidée à tomber cette année. Panique dans le village ! Heureusement, leur ami Fedor fabrique un canon à neige très efficace… Mais le directeur du journal se met en travers du projet… Adapté des contes de Kjell Aukrust, ce film d’animation en stop-motion a fait plus d’un million d’entrées en Norvège. Il met en scène des personnages attachants, dont un hérisson peureux et réfractaire au changement, qui va apprendre à surmonter ses peurs, à devenir autonome et à faire durer l’amitié…

Gratuit – sans réservation

Le Carré Blanc – Spectacle Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux Marne

2021-11-07T10:30:00 2021-11-07T11:45:00

