Paris La Cinémathèque française Paris Cinémode La Cinémathèque française Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cinémode La Cinémathèque française, 6 octobre 2021, Paris. Cinémode

du mercredi 6 octobre au dimanche 16 janvier 2022 à La Cinémathèque française

Les robes de Marilyn Monroe ou de Brigitte Bardot, le short de Rocky ou le justaucorps de Superman, costumes et haute-couture s’exposent à la Cinémathèque française dans un parcours tout en métal et broderies, imaginé par le couturier cinéphile Jean Paul Gaultier. Une histoire croisée du cinéma et de la mode, où grands stylistes et stars de cinéma se côtoient pour un somptueux défilé. Site web : [https://www.cinematheque.fr/cycle/exposition-cinemode-par-jean-paul-611.html](https://www.cinematheque.fr/cycle/exposition-cinemode-par-jean-paul-611.html)

Plein tarif : 12 € Tarif réduit : 9,50 € Moins de 18 ans : 6 €

par Jean-Paul Gaultier La Cinémathèque française 51 Rue de Bercy, 75012 Paris Paris Paris 12e Arrondissement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T12:00:00 2021-10-06T19:00:00;2021-10-07T12:00:00 2021-10-07T19:00:00;2021-10-08T12:00:00 2021-10-08T19:00:00;2021-10-09T11:00:00 2021-10-09T20:00:00;2021-10-10T11:00:00 2021-10-10T20:00:00;2021-10-11T12:00:00 2021-10-11T19:00:00;2021-10-13T12:00:00 2021-10-13T19:00:00;2021-10-14T12:00:00 2021-10-14T19:00:00;2021-10-15T12:00:00 2021-10-15T19:00:00;2021-10-16T11:00:00 2021-10-16T20:00:00;2021-10-17T11:00:00 2021-10-17T20:00:00;2021-10-18T12:00:00 2021-10-18T19:00:00;2021-10-20T12:00:00 2021-10-20T19:00:00;2021-10-21T12:00:00 2021-10-21T19:00:00;2021-10-22T12:00:00 2021-10-22T19:00:00;2021-10-23T11:00:00 2021-10-23T20:00:00;2021-10-24T11:00:00 2021-10-24T20:00:00;2021-10-25T10:00:00 2021-10-25T20:00:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T20:00:00;2021-10-28T10:00:00 2021-10-28T20:00:00;2021-10-29T10:00:00 2021-10-29T20:00:00;2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T20:00:00;2021-10-31T10:00:00 2021-10-31T20:00:00;2021-11-01T10:00:00 2021-11-01T20:00:00;2021-11-03T10:00:00 2021-11-03T20:00:00;2021-11-04T10:00:00 2021-11-04T20:00:00;2021-11-05T10:00:00 2021-11-05T20:00:00;2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T20:00:00;2021-11-07T10:00:00 2021-11-07T20:00:00;2021-11-08T12:00:00 2021-11-08T19:00:00;2021-11-10T12:00:00 2021-11-10T19:00:00;2021-11-11T10:00:00 2021-11-11T20:00:00;2021-11-12T12:00:00 2021-11-12T19:00:00;2021-11-13T11:00:00 2021-11-13T20:00:00;2021-11-14T11:00:00 2021-11-14T20:00:00;2021-11-15T12:00:00 2021-11-15T19:00:00;2021-11-17T12:00:00 2021-11-17T19:00:00;2021-11-18T12:00:00 2021-11-18T19:00:00;2021-11-19T12:00:00 2021-11-19T19:00:00;2021-11-20T11:00:00 2021-11-20T20:00:00;2021-11-21T11:00:00 2021-11-21T20:00:00;2021-11-22T12:00:00 2021-11-22T19:00:00;2021-11-24T12:00:00 2021-11-24T19:00:00;2021-11-25T12:00:00 2021-11-25T19:00:00;2021-11-26T12:00:00 2021-11-26T19:00:00;2021-11-27T11:00:00 2021-11-27T20:00:00;2021-11-28T11:00:00 2021-11-28T20:00:00;2021-11-29T12:00:00 2021-11-29T19:00:00;2021-12-01T12:00:00 2021-12-01T19:00:00;2021-12-02T12:00:00 2021-12-02T19:00:00;2021-12-03T12:00:00 2021-12-03T19:00:00;2021-12-04T11:00:00 2021-12-04T20:00:00;2021-12-05T11:00:00 2021-12-05T20:00:00;2021-12-06T12:00:00 2021-12-06T19:00:00;2021-12-08T12:00:00 2021-12-08T19:00:00;2021-12-09T12:00:00 2021-12-09T19:00:00;2021-12-10T12:00:00 2021-12-10T19:00:00;2021-12-11T11:00:00 2021-12-11T20:00:00;2021-12-12T11:00:00 2021-12-12T20:00:00;2021-12-13T12:00:00 2021-12-13T19:00:00;2021-12-15T12:00:00 2021-12-15T19:00:00;2021-12-16T12:00:00 2021-12-16T19:00:00;2021-12-17T12:00:00 2021-12-17T19:00:00;2021-12-18T11:00:00 2021-12-18T20:00:00;2021-12-19T11:00:00 2021-12-19T20:00:00;2021-12-20T10:00:00 2021-12-20T20:00:00;2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T20:00:00;2021-12-23T10:00:00 2021-12-23T20:00:00;2021-12-24T10:00:00 2021-12-24T20:00:00;2021-12-26T10:00:00 2021-12-26T20:00:00;2021-12-27T10:00:00 2021-12-27T20:00:00;2021-12-29T10:00:00 2021-12-29T20:00:00;2021-12-30T10:00:00 2021-12-30T20:00:00;2021-12-31T10:00:00 2021-12-31T20:00:00;2022-01-02T10:00:00 2022-01-02T20:00:00;2022-01-03T12:00:00 2022-01-03T19:00:00;2022-01-05T12:00:00 2022-01-05T19:00:00;2022-01-06T12:00:00 2022-01-06T19:00:00;2022-01-07T12:00:00 2022-01-07T19:00:00;2022-01-08T11:00:00 2022-01-08T20:00:00;2022-01-09T11:00:00 2022-01-09T20:00:00;2022-01-10T12:00:00 2022-01-10T19:00:00;2022-01-12T12:00:00 2022-01-12T19:00:00;2022-01-13T12:00:00 2022-01-13T19:00:00;2022-01-14T12:00:00 2022-01-14T19:00:00;2022-01-15T11:00:00 2022-01-15T20:00:00;2022-01-16T11:00:00 2022-01-16T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu La Cinémathèque française Adresse 51 Rue de Bercy, 75012 Paris Ville Paris lieuville La Cinémathèque française Paris