Sancerre Cher 4.5 EUR Les projections de films avec le Cinémobile reprennent à Sancerre ce vendredi.

Au programme :

16h00 : C’EST LA VIE de Julien Rambaldi (1h43, comédie avec Josiane Balasko, Nicolas Maury, Léa Drucker)

18h00 : LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ERE de Joël Crawford (1h36, animation, dès 6 ans)

20h30 : OSS 177 : ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE de Nicolas Bedos (1h56, comédie avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye)

PRESENTATION DU PASS SANITAIRE.

