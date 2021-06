Sancerre Sancerre Cinémobile Sancerre Sancerre

Cinémobile Sancerre, 11 juin 2021-11 juin 2021, Sancerre. Cinémobile 2021-06-11 – 2021-06-11

Sancerre Cher Sancerre 4.5 EUR Les projections de films avec le Cinémobile reprennent à Sancerre ce vendredi. Au programme :

16 h 00 : Envole-moi

18h : Petit Vampire

20h30: Adieu les cons Respect des gestes barrières.

Port du masque obligatoire le temps de la séance. +33 2 48 78 52 52 http://www.cinemobile.ciclic.fr/ Les projections de films avec le Cinémobile reprennent à Sancerre ce vendredi. Au programme :

16 h 00 : Envole-moi

18h : Petit Vampire

20h30: Adieu les cons Respect des gestes barrières.

Port du masque obligatoire le temps de la séance. PIXABAY

Détails Autres Lieu Sancerre Adresse Ville Sancerre lieuville 47.32907#2.83637