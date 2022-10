Cinémobile Saint-Benoît-du-Sault Saint-Benoît-du-Sault Catégories d’évènement: Indre

Indre Saint-Benoît-du-Sault 6.2 EUR Le Cinémobile propose chaque mois une programmation diversifiée pour tous publics pour que cinéma rime avec culture, loisirs et convivialité ! Présent deux jours à Saint Benoit du Sault, vous pourrez découvrir 4 films. Programme à télécharger à droite. Le Cinémobile, salle de cinéma itinérante unique en France, sillonne la région Centre-Val de Loire et permet au public rural de bénéficier d’un accès au cinéma à travers une programmation d’actualité et des animations. +33 2 47 56 08 08 https://cinemobile.ciclic.fr/ Ciclic

