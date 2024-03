Cinémobile Saint-Benoît-du-Sault, samedi 9 mars 2024.

Cinémobile Saint-Benoît-du-Sault Indre

Samedi

Le Cinémobile, salle de cinéma itinérante unique en France, sillonne la région Centre-Val de Loire et permet au public rural de bénéficier d’un accès au cinéma à travers une programmation d’actualité et des animations.

Le Cinémobile propose chaque mois une programmation diversifiée pour tous publics pour que cinéma rime avec culture, loisirs et convivialité ! Présent à Saint Benoit du Sault, vous pourrez découvrir plusieurs films. Programme à télécharger à droite. 6.26.2 6.2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 16:00:00

fin : 2024-03-09

Place du Champ de Foire

Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire

L’événement Cinémobile Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2024-03-06 par Destination Brenne