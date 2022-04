CINÉMOBILE : “Qu’est ce qu’on a tous fait au Bon Dieu”, le film à Courville-sur-Eure mercredi 25 mai 2022 à 20h30 Cinémobile Courville-sur-Eure, 25 mai 2022, Courville-sur-Eure.

### CINÉMOBILE : "Qu'est ce qu'on a tous fait au Bon Dieu" ### à Courville-sur-Eure ### mercredi 25 mai 2022 à 20h30 . _La suite de Qu'est ce qu'on a fait au Bon Dieu ? (2014) et Qu'est ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ? (2019). Deux comédies lucratives ayant réalisé environ 12,4 millions d'entrées pour la première et 6,7 millions pour la seconde._ . Réalisé par : Philippe de Chauveron Avec : Christian Clavier , Chantal Lauby , Ary Abittan Genre : Fiction Durée : 98 min . **Synopsis** Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d'organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d'y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour "familial" s'annonce mouvementé. . LA BANDE ANNONCE DU FILM : [https://www.youtube.com/watch?v=ZxlLzojqHUE](https://www.youtube.com/watch?v=ZxlLzojqHUE) . . **CINÉMOBILE** **Place des Fusillés à Courville-sur-Eure** **mercredi 25 mai 2022 à 20h30**

La suite de Qu’est ce qu’on a fait au Bon Dieu ? (2014) et Qu’est ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? (2019). 12,4 millions d’entrées pour la première et 6,7 millions pour la seconde.

Cinémobile Courville-sur-Eure 12 place des fusillés de la résistance, 28190 Courville-sur-eure Courville-sur-Eure Eure-et-Loir



