Cinémobile Place du Jeu de Paume Puiseaux Loiret

2023-01-17 17:15:00

2023-01-17 17:15:00 – 2023-01-17 Puiseaux

Loiret Puiseaux 6.2 EUR 6.2 Au programme ce mois-ci :

17h15 : Le chat potté 2, réalisé par Januel P. Mercado et Joel Crawford

19h45 : Avatar, la voie de l’eau, réalisé par James Cameron, avec Zoe Saldana et Sam Worthington +33 2 47 56 08 08 https://cinemobile.ciclic.fr/cinemobiles-ciclic ©ciclic

