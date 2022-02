CINÉMOBILE : « Presque », le film à Illiers-Combray mardi 22/3/2022 à 20h30 Cinémobile Illiers-Combray, 22 mars 2022, Illiers-Combray.

Cinémobile Illiers-Combray, le mardi 22 mars à 20:30

Réalisé par : **Bernard Campan, Alexandre Jollien** Avec : Bernard Campan, Alexandre Jollien Genre : Fiction Durée : 97 min . **Synopsis** Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils… . Dix-huit ans avant Presque, Bernard Campan a contacté Alexandre Jollien après l’avoir vu à la télévision : « _Il racontait l’histoire d’une personne qui va voir Diogène et qui lui demande comment il faut faire pour être philosophe. Diogène lui répond : “si tu veux être philosophe tu prends un hareng et tu le traînes derrière toi en traversant la ville d’Athènes”. Et Alex avait ajouté : « l’avantage c’est que le hareng je le traîne toujours avec moi » ! Il parlait du regard de l’autre et comment assumer ce regard. Ça m’avait bouleversé_ ». Une amitié est alors née entre les deux hommes… . LA BANDE ANNONCE DU FILM : [https://www.youtube.com/watch?v=IKhJcZIUMLw&feature=emb_logo](https://www.youtube.com/watch?v=IKhJcZIUMLw&feature=emb_logo) . _**Accueil au Cinémobile :**_ _A partir du 24 janvier 2022, le Cinémobile accueille les spectateurs de plus de 16 ans sur présentation du pass vaccinal. Le port du masque est obligatoire, y compris pour les enfants à partir de 6 ans. Pensez à vous munir de vos justificatifs sur votre smartphone ou sur papier._ _Tous les lieux culturels dont les salles de cinéma doivent demander le pass vaccinal pour accueillir leurs spectateurs de 16 ans et plus, conformément aux directives légales en vigueur. Le pass sanitaire continue à s’appliquer pour les jeunes de 12 (et 2 mois) à 15 ans._ _En pratique, à l’accueil du Cinémobile, cela ne change pas : vous présentez le CR-Code de votre certificat de vaccination sur papier ou sur votre téléphone avec l’application TousAntiCovid. Pour les spectateurs de 16 ans et plus le QR-Code doit être issu d’un schéma vaccinal complet, tandis que celui des spectateurs entre 12 et 15 ans continue d’être issu d’une vaccination ou d’un test PCR ou antigénique._ _Le port du masque est obligatoire en salle, à partir de 6 ans, pendant toute la séance et dans les espaces de circulation. _ _Vous pouvez présenter votre certificat depuis l’application TousAntiCovid Carnet ou sur papier._ _La conformité des pass sera vérifiée à l’entrée du Cinémobile par les personnes en charge de l’accueil et de la billetterie, selon les règles sanitaires en vigueur et dans le respect des gestes barrières. Pour les moins de 12 ans, le pass sanitaire n’est pas exigé._ _Soyez assurés que la vérification ne permet ni d’avoir accès, ni de stocker vos données médicales._ _Nous vous remercions de votre compréhension et mettons tout en oeuvre pour vous accueillir en sécurité selon les normes en vigueur pour poursuivre la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19._ . ### CINÉMOBILE ### Parking des Gloriettes à Illiers-Combray ### Mardi 22/3/2022 à 20h30 . . [RETOURNER AU SOMMAIRE DE L’AGENDA de Du Côté de Beauce et Perche](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Tarif plein 6,20 € tarif réduit 4,50 € et carte de fidélité

Cinémobile Illiers-Combray 6 avenue des Gloriettes 28120 Illiers-Combray Illiers-Combray La Poulinière Eure-et-Loir



