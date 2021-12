Dordives parking de la poste Dordives Cinémobile parking de la poste Dordives Catégorie d’évènement: Dordives

Le cinémobile est de retour en ce début d’année avec 3 séances – 16 h : » Tous en scène 2″ film d’animation de Garth Jennings – Jeune public – 18 h : « On est fait pour s’entendre » un film français de Pascal Elbé – 20 h 30 : « Les Tuche 4 », comédie française de Olivier Baroux

Voir http://www.cinemobile.ciclic.fr

