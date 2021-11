Dordives parking de la poste Dordives Cinémobile parking de la poste Dordives Catégorie d’évènement: Dordives

Cinémobile parking de la poste, le mercredi 8 décembre 2021, Dordives.

parking de la poste, le mercredi 8 décembre à 15:00

3 films pour finir l’année en beauté le mercredi 8 décembre : – « Ron débloque », film d’animation de Jean-Philippe Vine, Sarah Smith et Octavio Rodriguez – jeune public – « Si on chantait », film français de Fabrice Maruca – « Les Bodin’s en Thaïlande », une comédie de Frédéric Forestier Tarif : 6,20 € plein tarif Tarif réduit : 4,50 € 1 jour = 3 films Cinémobile parking de la poste Rue Victor Hugo, Dordives Dordives

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T15:00:00 2021-12-08T22:00:00

Lieu parking de la poste Adresse Rue Victor Hugo, Dordives