Art et Essai **Réalisé par : Emmanuel Carrère** **Avec : Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne** Genre : Fiction Durée : 107 min . **Synopsis** Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s'installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l'invisibilité sociale, elle découvre aussi l'entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l'ombre. . Film d'ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs au festival de Cannes, Ouistreham est un film social à ne pas manquer ! Porté par des acteurs impressionnant de vérité, le film se fait le reflet de ces métiers de l'ombre pourtant essentiels ! . **LA BANDE ANNONCE DU FILM :** [https://www.youtube.com/watch?v=yloQFI8hSd4](https://www.youtube.com/watch?v=yloQFI8hSd4) . **Accueil au Cinémobile :** _présentation du Pass sanitaire et port du masque_ _Le Cinémobile accueille les spectateurs de plus de 12 ans sur présentation du pass sanitaire. Le port du masque est obligatoire à compter du 26 novembre. Pensez à vous munir de vos justificatifs sur votre smartphone ou sur papier._ _Tous les lieux culturels dont les salles de cinéma doivent demander le pass sanitaire pour accueillir leurs spectateurs, conformément aux directives légales en vigueur, et ce pour tous les spectateurs à partir de 12 ans._ __Le port du masque est obligatoire en salle, à partir de 11 ans, pendant toute la séance et dans les espaces de circulation. __ _Les justificatifs sanitaires valides sont les suivants :_ _Un certificat de vaccination attestant d'un schéma vaccinal complet (7 jours après la date de la 2ème injection)_ _Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h._ _Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois._ _Vous pouvez présenter votre certificat depuis l'application TousAntiCovid Carnet ou sur papier._ _La conformité du pass sanitaire sera donc vérifiée à l'entrée du Cinémobile par les personnes en charge de l'accueil et de la billetterie, selon les règles sanitaires en vigueur et dans le respect des gestes barrières. Pour les moins de 12 ans, le pass sanitaire n'est pas exigé._ _Soyez assurés que la vérification ne permet ni d'avoir accès, ni de stocker vos données médicales._ _Nous vous remercions de votre compréhension et mettons tout en oeuvre pour vous accueillir en sécurité selon les normes en vigueur pour poursuivre la lutte contre la propagation de l'épidémie de Covid-19._ . ### CINÉMOBILE ### Place des Fusillés à Courville-sur-Eure ### Mercredi 23 février 2022 à 20h30

Tarif plein 6,20 € tarif réduit 4,50 € et carte de fidélité

Cinémobile Illiers-Combray 6 avenue des Gloriettes 28120 Illiers-Combray Illiers-Combray La Poulinière Eure-et-Loir



