Cinémobile – Mars 2023, 16 mars 2023, Lignières .

Cinémobile – Mars 2023

Place du Champ de Foire Lignières Cher

2023-03-16 16:00:00 – 2023-03-16 22:30:00

Lignières

Cher

« Les petites victoires » :Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable.

« Maurice le chat fabuleux » : Embarquez pour une aventure trépidante et pleine d’humour en compagnie de Maurice et de ses compères rats avec cette adaptation d’un roman jeunesse de Terry Pratchett.

« Astérix et Obélix : l’empire du milieu » : Retrouvez les deux gaulois célèbres internationalement dans cette nouvelle comédie signée Guillaume Canet avec Jonathan Cohen, Marion Cotillard, José Garcia et tant d’autres !

A l’affiche cette semaine, plusieurs possibilités : le film coup de cœur du festival de comédie de l’Alpes d’Huez, un film d’animation tiré de l’adaptation d’un roman jeunesse de Terry Pratchett, et enfin les deux invincibles gaulois dans une nouvelle comédie signée Guillaume Canet.

https://cinemobile.ciclic.fr/films-seances/ma-ville?(18)+LIGNIERES

ALLOCINE

Lignières

dernière mise à jour : 2023-02-23 par