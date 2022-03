CINÉMOBILE : “Maigret”, le film à Illiers-Combray mardi 26 avril 2022 à 16h00 Cinémobile Illiers-Combray, 26 avril 2022, Illiers-Combray.

### CINÉMOBILE : "Maigret" ### Illiers-Combray ### mardi 26 avril 2022 à 16h00 Réalisé par : Patrice Leconte Avec Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier Genre : Fiction Durée : 88 min . **Synopsis** Maigret enquête sur la mort d'une jeune fille. Rien ne permet de l'identifier, personne ne semble l'avoir connue, ni se souvenir d'elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir d'une autre disparition, plus ancienne et plus intime… Patrice Leconte ressuscite le célèbre commissaire du Quai des Orfèvres. Polar, reconstitution somptueuse, Depardieu incarne un Maigret nostalgique et bouleversant… . LA BANDE ANNONCE DU FILM : [https://www.youtube.com/watch?v=YbqfhUC6Wzs](https://www.youtube.com/watch?v=YbqfhUC6Wzs) . . ### CINÉMOBILE ### Parking des Gloriettes à Illiers-Combray ### mardi 26 avril 2022 à 16h00

Plein tarif : 6,20 € Tarif réduit : 4,50 €

Cinémobile Illiers-Combray 6 avenue des Gloriettes 28120 Illiers-Combray Illiers-Combray La Poulinière Eure-et-Loir



2022-04-26T16:00:00 2022-04-26T17:30:00