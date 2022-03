CINÉMOBILE : “Maigret”, le film à Courville-sur-Eure mercredi 27 avril 2022 à 20h30 Cinémobile Courville-sur-Eure, 27 avril 2022, Courville-sur-Eure.

### CINÉMOBILE : "Maigret" ### à Courville-sur-Eure ### mercredi 27 avril 2022 à 20h30 RESUME Patrice Leconte ressuscite le célèbre commissaire du Quai des Orfèvres. Polar, reconstitution somptueuse, Depardieu incarne un Maigret incarne un Maigret nostalgique et bouleversant… Réalisé par : Patrice Leconte Avec Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier Genre : Fiction Durée : 88 min . **Synopsis** Maigret enquête sur la mort d'une jeune fille. Rien ne permet de l'identifier, personne ne semble l'avoir connue, ni se souvenir d'elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir d'une autre disparition, plus ancienne et plus intime… _Patrice Leconte ressuscite le célèbre commissaire du Quai des Orfèvres. Polar, reconstitution somptueuse, Depardieu incarne un Maigret nostalgique et bouleversant…_ . LA BANDE ANNONCE DU FILM : [https://www.youtube.com/watch?v=YbqfhUC6Wzs](https://www.youtube.com/watch?v=YbqfhUC6Wzs) . ### . ### CINÉMOBILE ### Place des Fusillés à Courville-sur-Eure ### mercredi 27 avril 2022 à 20h30

Plein tarif : 6,20 € Tarif réduit : 4,50 €

Cinémobile Courville-sur-Eure 12 place des fusillés de la résistance, 28190 Courville-sur-eure Courville-sur-Eure Eure-et-Loir



