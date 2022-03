CINÉMOBILE : “Le Chêne”, le film à Illiers-Combray mardi 26 avril 2022 à 18h00 Cinémobile Illiers-Combray, 26 avril 2022, Illiers-Combray.

Cinémobile Illiers-Combray, le mardi 26 avril à 18:00

### **CINÉMOBILE : "Le Chêne"** ### **à Illiers-Combray** ### **mardi 26 avril 2022 à 18h00** **.** **JEUNE PUBLIC** Réalisé par : Laurent Charbonnier, Michel Seydoux Genre : Documentaire Durée : 80 min . **Synopsis** Il était une fois l'histoire d'un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film d'aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots . Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu'à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s'exprimer. "Ce film est une occasion inédite de plonger les spectateurs dans le monde sensoriel et poétique du roi des arbres, de faire découvrir avec poésie la biodiversité qu'il génère, qu'il abrite. Les animaux, petits et grands, insectes, oiseaux et mammifères, sont les héros par le prisme desquels nous allons comprendre combien cet arbre nourricier est essentiel » . LA BANDE ANNONCE DU FILM : [https://www.youtube.com/watch?v=t0x92ZJqU7g](https://www.youtube.com/watch?v=t0x92ZJqU7g) . . **CINÉMOBILE** **Parking des Gloriettes à Illiers-Combray** **mardi 26 avril 2022 à 18h00**

Plein tarif : 6,20 € Tarif réduit : 4,50 €

Documentaire de Laurent Charbonnier et Michel Seydoux- Jeune public

Cinémobile Illiers-Combray 6 avenue des Gloriettes 28120 Illiers-Combray Illiers-Combray La Poulinière Eure-et-Loir



2022-04-26T18:00:00 2022-04-26T19:30:00