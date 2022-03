CINÉMOBILE : “La Brigade”, le film à Illiers-Combray mardi 26 avril 2022 à 20h30 Cinémobile Illiers-Combray Illiers-Combray Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Illiers-Combray

CINÉMOBILE : “La Brigade”, le film à Illiers-Combray mardi 26 avril 2022 à 20h30 Cinémobile Illiers-Combray, 26 avril 2022, Illiers-Combray. CINÉMOBILE : “La Brigade”, le film à Illiers-Combray mardi 26 avril 2022 à 20h30

Cinémobile Illiers-Combray, le mardi 26 avril à 20:30

### CINÉMOBILE : “La Brigade” ### à Illiers-Combray ### mardi 26 avril 2022 à 20h30 . Réalisé par : Louis-Julien Petit Avec : Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth Genre : Fiction Durée : 97 min . **Synopsis** Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s’est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d’accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner ou pas ? . LA BANDE ANNONCE DU FILM : [https://www.youtube.com/watch?v=Jj5GyJZiB-I](https://www.youtube.com/watch?v=Jj5GyJZiB-I) . . ### CINÉMOBILE ### Parking des Gloriettes à Illiers-Combray ### mardi 26 avril 2022 à 20h30 . . [RETOURNER AU SOMMAIRE DE L’AGENDA de Du Côté de Beauce et Perche](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Plein tarif : 6,20 € Tarif réduit : 4,50 €

avec Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth Cinémobile Illiers-Combray 6 avenue des Gloriettes 28120 Illiers-Combray Illiers-Combray La Poulinière Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T20:30:00 2022-04-26T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Illiers-Combray Autres Lieu Cinémobile Illiers-Combray Adresse 6 avenue des Gloriettes 28120 Illiers-Combray Ville Illiers-Combray lieuville Cinémobile Illiers-Combray Illiers-Combray Departement Eure-et-Loir

Cinémobile Illiers-Combray Illiers-Combray Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/illiers-combray/

CINÉMOBILE : “La Brigade”, le film à Illiers-Combray mardi 26 avril 2022 à 20h30 Cinémobile Illiers-Combray 2022-04-26 was last modified: by CINÉMOBILE : “La Brigade”, le film à Illiers-Combray mardi 26 avril 2022 à 20h30 Cinémobile Illiers-Combray Cinémobile Illiers-Combray 26 avril 2022 Cinémobile Illiers-Combray Illiers-Combray Illiers-Combray

Illiers-Combray Eure-et-Loir