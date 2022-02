CINÉMOBILE : « Hopper et le hamster des ténèbres », le film à Illiers-Combray mardi 22/3/2022 à 18h00 Cinémobile Illiers-Combray, 22 mars 2022, Illiers-Combray.

**JEUNE PUBLIC** Réalisé par : Ben Stassen, Benjamin Mousquet Genre : Animation Durée : 91 min . **Synopsis** Quand un héros mi-poulet, mi-lapin se prend pour Indiana Jones, préparez-vous à partir pour une aventure pleine d'humour et de rebondissements ! . Les aventures du jeune Hopper, un personnage mi poulet / mi lapin, de Archie, son fidèle serviteur, une tortue sarcastique, et de Meg, une mouffette experte en arts martiaux. Tous les trois vont se lancer dans une épopée fantastique. Un film d'animation plein d'humour, d'action et de décors épiques.  . LA BANDE ANNONCE DU FILM : [https://www.youtube.com/watch?v=qY4sBd31ZEE](https://www.youtube.com/watch?v=qY4sBd31ZEE) . **Accueil au Cinémobile** : _A partir du 24 janvier 2022, le Cinémobile accueille les spectateurs de plus de 16 ans sur présentation du pass vaccinal. Le port du masque est obligatoire, y compris pour les enfants à partir de 6 ans. Pensez à vous munir de vos justificatifs sur votre smartphone ou sur papier._ _Tous les lieux culturels dont les salles de cinéma doivent demander le pass vaccinal pour accueillir leurs spectateurs de 16 ans et plus, conformément aux directives légales en vigueur. Le pass sanitaire continue à s'appliquer pour les jeunes de 12 (et 2 mois) à 15 ans._ _En pratique, à l'accueil du Cinémobile, cela ne change pas : vous présentez le CR-Code de votre certificat de vaccination sur papier ou sur votre téléphone avec l'application TousAntiCovid. Pour les spectateurs de 16 ans et plus le QR-Code doit être issu d'un schéma vaccinal complet, tandis que celui des spectateurs entre 12 et 15 ans continue d'être issu d'une vaccination ou d'un test PCR ou antigénique._ _Le port du masque est obligatoire en salle, à partir de 6 ans, pendant toute la séance et dans les espaces de circulation. _ _Vous pouvez présenter votre certificat depuis l'application TousAntiCovid Carnet ou sur papier._ _La conformité des pass sera vérifiée à l'entrée du Cinémobile par les personnes en charge de l'accueil et de la billetterie, selon les règles sanitaires en vigueur et dans le respect des gestes barrières. Pour les moins de 12 ans, le pass sanitaire n'est pas exigé._ _Soyez assurés que la vérification ne permet ni d'avoir accès, ni de stocker vos données médicales._ _Nous vous remercions de votre compréhension et mettons tout en oeuvre pour vous accueillir en sécurité selon les normes en vigueur pour poursuivre la lutte contre la propagation de l'épidémie de Covid-19._ . ### CINÉMOBILE ### Parking des Gloriettes à Illiers-Combray ### Mardi 22/3/2022 à 18h00

Tarif plein 6,20 € tarif réduit 4,50 € et carte de fidélité

Cinémobile Illiers-Combray 6 avenue des Gloriettes 28120 Illiers-Combray Illiers-Combray La Poulinière Eure-et-Loir



