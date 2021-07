CINÉMOBILE : film C’EST LA VIE à Illiers-Combray mardi 14/09/2021 à 16h00 Cinémobile Illiers-Combray, 14 septembre 2021-14 septembre 2021, Illiers-Combray.

Cinémobile Illiers-Combray, le mardi 14 septembre à 16:00

Réalisé par **Julien Rambaldi** Avec **Josiane Balasko, Nicolas Maury, Léa Drucker** Genre Fiction Durée 103 min . **Synopsis** Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une sage-femme au caractère bien trempé, est forcée de coopérer avec un jeune obstétricien arrogant. Ensemble, ils vont devoir accompagner cinq femmes à accoucher. Elles s’en souviendront toute leur vie… Zita Hanrot (La Vie scolaire) tient le haut de l’affiche d’un thriller sur fond de scandale écologique : Rouge qui n’est pas sans rappeler Erin Brockovich. . **LA BANDE ANNONCE DU FILM :** [https://www.youtube.com/watch?v=d1Wryo4u0EI](https://www.youtube.com/watch?v=d1Wryo4u0EI) . **Allons au cinéma en toute sécurité,** en adoptant les comportements adaptés pour nous protéger les uns les autres et pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid19. Toute l’équipe du Cinémobile se mobilise! **Le pass sanitaire sera appliqué dans le Cinémobile à la reprise à partir du 25 août pour toutes les séances.** Attention, le respect des gestes barrières sera valable jusqu’à nouvel ordre : le port du masque obligatoire dans la salle et tout au long de la séance. les règles de distanciation à l’extérieur comme à l’intérieur de la salle. le sens de circulation : la sortie se fera exclusivement par le fond de la salle. du gel hydroalcoolique à votre disposition. NOUVEAU : le paiement par carte et sans contact est désormais possible à la caisse du Cinémobile. Nous procéderons à la désinfection systématique des surfaces fréquemment touchées entre chaque séance. Nous garantissons en plus de la désinfection, une aération régulière de la salle. Nous vous remercions de votre compréhension et sommes impatients de vous accueillir pour partager des moments de cinéma ! . ### CINÉMOBILE ### Parking des Gloriettes à Illiers-Combray ### mardi 14 septembre 2021 à 16h00 . [RETOURNER AU SOMMAIRE DE L’AGENDA de Du Côté de Beauce et Perche](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Tarif plein 6,20 € tarif réduit 4,50 € et carte de fidélité

Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une sage-femme au caractère bien trempé, est forcée de coopérer avec un jeune obstétricien arrogant.

Cinémobile Illiers-Combray 6 avenue des Gloriettes 28120 Illiers-Combray Illiers-Combray La Poulinière Eure-et-Loir



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-14T16:00:00 2021-09-14T17:30:00