Cinémobile Illiers-Combray, le mardi 14 septembre à 18:00

**Jeune Public** Réalisé par Tom McGrath Genre Animation Durée 107 min . _Après le succès de Baby Boss, le Cinémobile vous propose d’assister aux retrouvailles familiales dans une suite déjantée, explosive et hilarante !_ . **Synopsis** Tim Templeton et son petit frère Ted, le fameux Baby Boss sont devenus adultes, ils vivent chacun de leur côté, Tim est devenu un père de famille rangé et Ted est à la tête d’un important fond spéculatif. Mais l’arrivée d’un nouveau Baby Boss, avec une toute nouvelle approche et une stratégie innovante, est sur le point de rassembler les frères ennemis et inspirer un nouveau modèle dans les affaires familiales.Tim et sa femme Carole vivent en banlieue où il s’occupe du foyer pendant qu’elle fait bouillir la marmite. Ils ont deux enfants : Tabitha, une petite fille de 7 ans à l’intelligence remarquable et Tina, leur adorable nouveau-née. Tabitha, première de sa classe dans une école pour surdoués, adule son oncle Ted et rêve de marcher sur ses pas, ce qui inquiète beaucoup Tim qui craint qu’elle ne passe à côté de son enfance à force de travailler si dur. Mais il va découvrir que Tina n’est autre qu’un espion à la solde de Baby Corp. Infiltrée, elle enquête sur l’école de Tabitha, et plus spécialement sur son fondateur, le mystérieux Docteur Edwin Armstrong.Une découverte qui va réunir les deux frères d’une manière très surprenante et les forcer à ré évaluer la définition de la famille et de ses vraies valeurs. . **LA BANDE ANNONCE DU FILM :** [https://www.youtube.com/watch?v=t71eQoOVRfk](https://www.youtube.com/watch?v=t71eQoOVRfk) . **Allons au cinéma en toute sécurité,** en adoptant les comportements adaptés pour nous protéger les uns les autres et pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid19. Toute l’équipe du Cinémobile se mobilise! **Le pass sanitaire sera appliqué dans le Cinémobile à la reprise à partir du 25 août pour toutes les séances.** Attention, le respect des gestes barrières sera valable jusqu’à nouvel ordre : le port du masque obligatoire dans la salle et tout au long de la séance. les règles de distanciation à l’extérieur comme à l’intérieur de la salle. le sens de circulation : la sortie se fera exclusivement par le fond de la salle. du gel hydroalcoolique à votre disposition. NOUVEAU : le paiement par carte et sans contact est désormais possible à la caisse du Cinémobile. Nous procéderons à la désinfection systématique des surfaces fréquemment touchées entre chaque séance. Nous garantissons en plus de la désinfection, une aération régulière de la salle. Nous vous remercions de votre compréhension et sommes impatients de vous accueillir pour partager des moments de cinéma ! ### . ### CINÉMOBILE ### Parking des Gloriettes à Illiers-Combray ### mardi 14 septembre 2021 à 18h00 . [RETOURNER AU SOMMAIRE DE L’AGENDA de Du Côté de Beauce et Perche](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Tarif plein 6,20 € tarif réduit 4,50 € et carte de fidélité

Cinémobile Illiers-Combray 6 avenue des Gloriettes 28120 Illiers-Combray Illiers-Combray La Poulinière Eure-et-Loir



