cinémobile février Lignières, 17 février 2022, Lignières.

cinémobile février Lignières

2022-02-17 14:00:00 – 2022-02-17 20:30:00

Lignières Cher

Vaillante: devenir pompier comme son père! hélas à New York, en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette profession. Georgia voit l’occasion d’intégrer l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter un pyromane, à la suite de disparitions mystérieuses de pompiers.

King’s man: les pires tyrans et criminels de l’Histoire se réunissent pour planifier l’élimination de millions d’innocents. Un homme se lance dans une course contre la montre pour contrecarrer leurs plans.

Adieu M. Haffmann: Paris 1941, un homme ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une famille, est employé par un joaillier talentueux, M. Haffmann. Face à l’occupation allemande, les 2 hommes n’auront d’autre choix que de conclure un accord dont les conséquences bouleverseront le destin de ces personnages.

Vaillante : film d’animation où une jeune femme veut intégrer l’équipe des pompiers non ouverte encore aux femmes.

The King’s man : film d’action entre méchants et un homme, héros de ce film.

Adieu M. Haffmann : film historique qui se déroule en 1941 à Paris

+33 2 47 56 08 08 http://www.cinemobile.ciclic.fr/

Vaillante: devenir pompier comme son père! hélas à New York, en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette profession. Georgia voit l’occasion d’intégrer l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter un pyromane, à la suite de disparitions mystérieuses de pompiers.

King’s man: les pires tyrans et criminels de l’Histoire se réunissent pour planifier l’élimination de millions d’innocents. Un homme se lance dans une course contre la montre pour contrecarrer leurs plans.

Adieu M. Haffmann: Paris 1941, un homme ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une famille, est employé par un joaillier talentueux, M. Haffmann. Face à l’occupation allemande, les 2 hommes n’auront d’autre choix que de conclure un accord dont les conséquences bouleverseront le destin de ces personnages.

Vaillante

Lignières

dernière mise à jour : 2022-01-11 par