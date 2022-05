CINÉMOBILE : “En corps”, le film à Illiers-Combray mardi 24 mai 2022 à 16h00 Cinémobile Illiers-Combray, 24 mai 2022, Illiers-Combray.

CINÉMOBILE : “En corps”, le film à Illiers-Combray mardi 24 mai 2022 à 16h00

Cinémobile Illiers-Combray, le mardi 24 mai à 16:00

### “En corps”, le film à Illiers-Combray mardi 24 mai 2022 à 16h00 . ART et ESSAI Réalisé par : **Cédric Klapisch** Avec : **Marion Barbeau , Hofesh Shechter , Denis Podalydès** Genre : Fiction Durée : 118 min . **Synopsis** Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer. Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre. . . **Un film lumineux sur la danse** _”Il ne faut pas oublier la notion de plaisir qui pour moi passe avant tout le reste. Je retiens plus l’idée de passion que l’idée de sacerdoce. On ne peut pas être danseur sans être tourné vers la vie. […] Je pourrais dire bêtement que c’est un film sur la vie. Un film sur le profond plaisir de celui qui danse et qui a cette idée de s’élever, de se dépasser. Et derrière tout cela, il y a aussi le profond plaisir du spectateur qui admire ce spectacle._ » Cédric Klapisch . LA BANDE ANNONCE DU FILM : [https://www.youtube.com/watch?v=WMqIkiI6fAA](https://www.youtube.com/watch?v=WMqIkiI6fAA) . . **CINÉMOBILE** **Parking des Gloriettes à Illiers-Combray** **mardi 24 mai 2022 à 16h00** . . [RETOURNER AU SOMMAIRE DE L’AGENDA de Du Côté de Beauce et Perche](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Plein tarif : 6,20 € Tarif réduit : 4,50 € + carte de fidélité et tarif YEP’S

De Cédric Klapisch avec Marion Barbeau , Hofesh Shechter , Denis Podalydès Un film lumineux sur la danse

Cinémobile Illiers-Combray 6 avenue des Gloriettes 28120 Illiers-Combray Illiers-Combray La Poulinière Eure-et-Loir



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-24T16:00:00 2022-05-24T18:00:00