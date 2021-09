CINÉMOBILE : Eiffel – le film à Illiers-Combray mardi 09/11 2021 à 20h30 Cinémobile Illiers-Combray, 9 novembre 2021, Illiers-Combray.

**Réalisé par Martin Bourboulon** Avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps Genre Fiction Durée 109 min . Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours. . Martin Bourboulon a voulu réaliser un long métrage centré sur une histoire d’amour croisée avec un film d’aventures, autour de la construction d’un des monuments les plus connus au monde. Il confie : “Tout le travail au scénario – puis à la réalisation et au montage – a consisté à veiller à ce que ces deux histoires se nourrissent l’une de l’autre en permanence, tout en respectant les balises de la réalité. La force du cinéma tient dans sa capacité à se glisser dans ce que l’histoire ne dit pas et à offrir une matière romanesque puissante en développant une hypothèse : Eiffel aurait décidé de construire cette tour dont il ne voulait pas au départ, dans un geste d’amour pour Adrienne.” . **LA BANDE ANNONCE DU FILM :** [https://www.youtube.com/watch?v=iKYjMUFGPb8](https://www.youtube.com/watch?v=iKYjMUFGPb8) . **Accueil au Cinémobile : présentation du Pass sanitaire** _Le Cinémobile reprend sa tournée à partir du 25 août et accueillera les spectateurs de plus de 18 ans sur présentation du pass sanitaire. Pensez à vous munir de vos justificatifs sur votre smartphone ou sur papier._ _Depuis le 9 août, tous les lieux culturels dont les salles de cinéma doivent demander le pass sanitaire pour accueillir leurs spectateurs de plus de 18 ans, conformément aux directives légales en vigueur._ _Les justificatifs sanitaires valides sont les suivants :_ _Un certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet (7 jours après la date de la 2ème injection)_ _Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h._ _Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois._ _Vous pouvez présenter votre certificat depuis l’application TousAntiCovid Carnet ou sur papier._ _La conformité du pass sanitaire sera donc vérifiée à l’entrée du Cinémobile par les personnes en charge de l’accueil et de la billetterie, selon les règles sanitaires en vigueur et dans le respect des gestes barrières. Pour les mineurs (moins de 18 ans), le pass sanitaire n’est pas exigé._ _Soyez assurés que la vérification ne permet ni d’avoir accès, ni de stocker vos données médicales._ _Le port du masque reste obligatoire dans tous les lieux de circulation (accueil, allées). Il est recommandé de le conserver tout au long de la séance._ _Nous vous remercions de votre compréhension et mettons tout en oeuvre pour vous accueillir en sécurité selon les normes en vigueur pour poursuivre la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19._ . ### CINÉMOBILE ### Parking des Gloriettes à Illiers-Combray ### mardi 9 novembre 2021 à 20h30 . . [RETOURNER AU SOMMAIRE DE L’AGENDA de Du Côté de Beauce et Perche](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Tarif plein 6,20 € tarif réduit 4,50 € et carte de fidélité

