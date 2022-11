Cinémobile Beaune-la-Rolande Beaune-la-Rolande Catégories d’évènement: Beaune-la-Rolande

Loiret

Cinémobile
Passage de Clairault Beaune-la-Rolande

Passage de Clairault Beaune-la-Rolande Loiret

2022-12-08 15:45:00 – 2022-12-08 20:30:00

EUR 6.2
A 15h45 : Simone, le voyage du siècle, biopic avec Elsa Zylberstein

A 18h15 : Belle et Sébastien nouvelle génération, avec Michèle Laroque

A 20h30 : Le nouveau jouet, comédie avec Jamel Debbouze
+33 2 47 56 08 08

Beaune-la-Rolande

