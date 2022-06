cinémobile Beaune-la-Rolande Beaune-la-Rolande Catégories d’évènement: 45340

2022-06-16 16:00:00 – 2022-06-16 22:00:00

Beaune-la-Rolande 45340 Beaune-la-Rolande 6.2 EUR 6.2 A 16h15: « Cœurs Vaillants » avec Camille Cottin

A 18h00: » Sonic 2″ avec Jim Carrey

