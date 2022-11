Cinémobile : Republicature Cinémobile, 28 novembre 2022, Beauce la Romaine.

Séance gratuite

Cinémobile Rue de la libération, Ouzouer-le-Marché Ouzouer-le-Marché Beauce la Romaine 41240 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Le Mois du Film Doc fait son grand retour dans la programmation de la médiathèque Simone Veil avec la projection spéciale du film documentaire « Republicature », au Cinémobile, le lundi 28 novembre à 18h15.

_La caricature est un sismographe sensible de son époque. Aujourd’hui, l’impact frappant des caricaturistes sur l’actualité fait écho à plus de deux siècles de dessins marquant les grands changements de notre société. Souvent dépréciés par la critique, de formidables dessinateurs ont pourtant contribué à faire de la caricature un art vivant et un média populaire. Républicature met en perspective l’histoire de la République Française en décryptant par l’intermédiaire de douze caricatures, douze lois emblématiques de 1791 à nos jours. _

En 12 courts-métrages d’animation de 2 à 6 minutes et 16 planches d’exposition, le programme de Marc Faye propose de découvrir avec humour et poésie le destin de citoyennes et citoyens qui ont permis la promulgation des lois fondatrices de notre République.

Il s’adresse à un public de collégiens, de lycéens, familial et trouvera certainement sa place dans un temps d’accompagnement, pendant le temps scolaire ou hors temps scolaire.

Cette séance est proposée dans le cadre du partenariat entre la Médiathèque Simone Veil de Beauce la Romaine et CICLIC (Agence régionale pour le livre et l’image). La séance sera suivie d’une rencontre avec Marc Faye, réalisateur du programme.



