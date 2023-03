Cinémobile Bazoches-les-Gallerandes Bazoches-les-Gallerandes Catégories d’Évènement: Bazoches-les-Gallerandes

Cinémobile, 23 mars 2023, Bazoches-les-Gallerandes

2023-03-23 16:00:00 – 2023-03-23

Loiret Bazoches-les-Gallerandes 6.2 EUR 6.2 A 16h : Les Petites victoires, de Mélanie Auffret, avec Michel Blanc

A 18h : Maurice le chat fabuleux, film d’animation

A 20h30 : Astérix et Obélix : L’Empire du milieu, comédie de Guillaume Canet +33 2 47 56 08 08 ©Cinémobile

