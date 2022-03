cinémobile avril Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Lignières Cher 6.2 EUR 6.2 Les enfants seront gâtés cet après-midi avec 2 films d’animations et un documentaire naturel autour d’un chêne.

Les adultes ne sont pas en reste, déjà avec “Le Chêne”, puis “Maigret” interprété par Gérard Depardieu qui habite ce personnage, sans la pipe!

“La brigade” conte le rêve d’une femme qui voudrait créer son restaurant mais est contrainte d’accepter un poste de cantinière dans un foyer de jeunes migrants. Vanille (dès 6 ans)et Jardins enchantés (dès 3 ans) : films d’animations.

Le chêne: documentaire (dès 5 ans) sur cet arbre et sa faune.

Maigret: policier de Patrice Leconte

Lignières

