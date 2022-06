Cinémobile à Eguzon Éguzon-Chantôme, 9 juillet 2022, Éguzon-Chantôme.

Cinémobile à Eguzon

2022-07-09 16:00:00 – 2022-07-09

6.2 EUR Le Cinémobile propose chaque mois une programmation diversifiée pour tous publics pour que cinéma rime avec culture, loisirs et convivialité !

Il sera présent à Eguzon, avec au programme 3 séances :

A 16h : « Jean-Michel le caribou et les histoires d’amour interdites »

A 17h : « Les Secrets de Dumbledore », la magie de Harry Potter revient

A 20h30 : « C’est magnifique ! » De et avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine, Myriam Boyer

