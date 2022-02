Cinémobile à Eguzon Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme Catégories d’évènement: Éguzon-Chantôme

Éguzon-Chantôme Indre Éguzon-Chantôme Indre Le Cinémobile propose chaque mois une programmation diversifiée pour tous publics pour que cinéma rime avec culture, loisirs et convivialité !

Il sera présent le samedi 12 février à Eguzon, avec au programme 3 séances :

A 16h : « Encanto »

A 18h00 : « Ouistreham » avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne

