10 EUR 10 Dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022, cette année deux éditeurs majeurs de la langue portugaise en France ont répondu présent à notre invitation en Touraine du sud, ainsi que le réalisateur José Vieira et l’anthropologue Tereresa Perdigão.

La poésie et la littérature en présence des Éditions de L’Escampette, Chandeigne, et La Maison des Pages, ainsi que la musique en compagnie du Trio Clavelito & Patrice Arnould enchanteront cette journée. Les interventions scientifiques, culinaires, théâtrales & artistiques apparaîtront sous forme de conversation avec le public.

Association Maison calmusséenne

Savoirs partagés ouverts à tous.

