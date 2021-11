Issy-les-Moulineaux Médiathèque des Chartreux Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Cinéminots Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Dès 3 ans. Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension. Depuis le 21 juillet, l’accès aux médiathèques est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire complet pour les plus de 17 ans. A compter du 30 septembre, cette mesure s’applique également aux enfants de 12 ans et plus.

Sur inscription : à l’accueil jeunesse ou par téléphone au 01 41 23 81 62

Séance de projection de courts-métrages sélectionnés par les bibliothécaires. Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-05T17:00:00 2022-01-05T17:30:00

