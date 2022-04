Cinéminots au MJC Ciné 113 MJC Ciné 113 Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

**Programme du festival au MJC Ciné 113 :** ——————————————- ### **Samedi 23 Avril :** 14h – Ouverture du Festival avec LA BELLE ET LA BÊTE en Cinéshow _(avec effets de lumières dans la salle)_ 15h45 – Atelier “Fabrique ta rose” à la suite du film : réservation gratuite par mail à [coordination@mjccastanet.fr](mailto:coordination@mjccastanet.fr) 16h00 – LE ROI CERF 20h30 – LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 ### **Dimanche 24 Avril :** 9h30 – Coloriages & Masques + P’tit Déj’ 10h15 – LE GRAND JOUR DU LIEVRE 14h00 – LES BAD GUYS 14h30 – Atelier “Fabrique ta rose” avant le film : réservation gratuite par mail à [coordination@mjccastanet.fr](mailto:coordination@mjccastanet.fr) 16h00 – CinéShow “LA BELLE ET LA BÊTE” 18h30 – LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 ### **Lundi 25 Avril :** 9h30 – Coloriages, Masques + P’tit déj 10h15 – L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY 14h15 – SONIC 2 16h30 – Gouter 17h15 – LES BAD GUYS ### **Mardi 26 Avril :** 9h30 – Coloriages dinosaures + P’tit déj 10h15 – C’EST MAGIC ! DE PÈRE EN FILS 14h15 – CinéShow LA BELLE ET LA BÊTE 16h00 – Atelier “Fabrique ta rose” à la suite du film : réservation gratuite par mail à [coordination@mjccastanet.fr](mailto:coordination@mjccastanet.fr) 17h15 – LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ ### **Mercredi 27 Avril :** 9h30 – Coloriages, Masques + P’tit déj’ 10h15 – MAX ET EMMY MISSION PAQUES 14h15 – LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 16h – Goûter avant le film 17h15 – SONIC 2 **Tarif unique sur les séances cinéminots au MJC Ciné 113 : 4€** **Infos :** [**Cliquez ICI**](https://www.mjc-castanet-tolosan.fr/cine113/23-2704-cineminots-21106/)

Le festival cinématographique pour les enfants est de retour à Castanet-Tolosan ! MJC Ciné 113 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne

