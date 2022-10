CINEMED SOUS LES ÉTOILES Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hrault

Hrault Cinemed est heureux de vous proposer une soirée de projections en plein air avec une programmation éclectique de productions locales et méditerranéennes en partenariat avec ARTE qui fête ses 30 ans cette année.

Cinemed est heureux de vous proposer une soirée de projections en plein air avec une programmation éclectique de productions locales et méditerranéennes en partenariat avec ARTE qui fête ses 30 ans cette année.

En point d'orgue, en avant-première de sa ressortie en copie restaurée, un petit bijou de Dario Argento, , sur une musique signée Ennio Morricone. Une soirée festive en accès libre et gratuit pour tous proposée dans le cadre de Montpellier 2028 Capitale Européenne de la Culture.

