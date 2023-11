Ciné Culte – « Les Autres » d’Alejandro Amenábar Cinemazarin Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Ciné Culte – « Les Autres » d’Alejandro Amenábar Cinemazarin Nevers, 7 février 2024, Nevers. Ciné Culte – « Les Autres » d’Alejandro Amenábar Mercredi 7 février 2024, 19h30 Cinemazarin Tarif de 6 € et Gratuit pour les étudiants sur inscription auprès du Crous BFC de Nevers Synopsis : Interdit aux moins de 12 ans En 1945, dans une immense demeure victorienne isolée sur l’île de Jersey située au large de la Normandie, vit Grace, une jeune femme pieuse, et ses deux enfants, Anne et Nicholas. Les journées sont longues pour cette mère de famille qui passe tout son temps à éduquer ses enfants en leur inculquant ses principes religieux. Atteints d’un mal étrange, Anne et Nicholas ne doivent en aucun cas être exposés à la lumière du jour. Ils vivent donc reclus dans ce manoir obscur, tous rideaux tirés. Un jour d’épais brouillard, trois personnes frappent à la porte du manoir isolé, en quête d’un travail. Grace, qui a justement besoin d’aide pour l’entretien du parc ainsi que d’une nouvelle nounou pour ses enfants, les engage. Dès lors, des événements étranges surviennent dans la demeure… Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers 58000 Monastère de la Visitation Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-07T19:30:00+01:00 – 2024-02-07T23:00:00+01:00

2024-02-07T19:30:00+01:00 – 2024-02-07T23:00:00+01:00 cinéma étudiants culture crous Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Cinemazarin Adresse 120 rue de Charleville 58000 Nevers Ville Nevers Departement Nièvre Lieu Ville Cinemazarin Nevers latitude longitude 46.98987;3.149965

Cinemazarin Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/