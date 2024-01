ACNE : « UN HIVER À YANJI » d’Anthony Chen Cinemazarin Nevers, jeudi 1 février 2024.

ACNE : « UN HIVER À YANJI » d’Anthony Chen séance cinéma 1 – 6 février Cinemazarin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T20:15:00+01:00 – 2024-02-01T22:15:00+01:00

Fin : 2024-02-06T16:30:00+01:00 – 2024-02-06T18:30:00+01:00

COURT METRAGE :

La neige incertaine de Marion Boisrond, Marie-Liesse Coumau, Ada Hernaez

France – 2021 – Animation – 7 min

FILM :

« UN HIVER À YANJI » d’Anthony Chen

(Chine – 2023 – 1h37 avec Zhou Dongyu, Liu Haoron, Chuxiao Qu)

C’est l’hiver à Yanji, une ville à la frontière de la Corée. Venu de Shanghai pour un mariage, Haofeng s’y sent un peu perdu. Par hasard, il rencontre Nana, une jeune guide touristique qui le fascine. Elle lui présente Xiao, un ami cuisinier. Les trois se lient rapidement après une première soirée festive. Cette rencontre intense se poursuit et les confronte à leur histoire et à leurs secrets.

Ce film offre une parenthèse humaine et bienveillante.

Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers 58000 Monastère de la Visitation Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

cinéma cinémazarin