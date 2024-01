ACNE : « LES COLONS » de Felipe Gálvez Cinemazarin Nevers, jeudi 25 janvier 2024.

ACNE : « LES COLONS » de Felipe Gálvez séance cinéma 25 – 30 janvier Cinemazarin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T20:15:00+01:00 – 2024-01-25T22:15:00+01:00

Fin : 2024-01-30T16:30:00+01:00 – 2024-01-30T18:30:00+01:00

COURT METRAGE :

Un homme qui m’aime de Frédérique Barraja – France – 2022 – Fiction – 3 min

FILM :

« LES COLONS » de Felipe Gálvez

(Chili – 2023 – 1h37 avec Sam Spruell, Alfredo Castro, Mariano Llinás)

Terre de Feu, République du Chili, 1901. Trois cavaliers sont engagés par un riche propriétaire terrien pour déposséder les populations autochtones de leurs terres et ouvrir une route vers l’Atlantique. Sous les ordres d’un soldat britannique et d’un mercenaire américain, un jeune métis chilien découvre le prix de la construction d’une jeune nation, celui du sang et du mensonge.

Un très beau film sous forme de fresque historique.

Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers 58000 Monastère de la Visitation Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

cinéma cinémazarin