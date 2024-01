ACNE : « ÇA TOURNE À SÉOUL ! COBWEB » Kim Jee-Woon Cinemazarin Nevers, jeudi 25 janvier 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T13:45:00+01:00 – 2024-01-25T16:00:00+01:00

Fin : 2024-01-30T19:45:00+01:00 – 2024-01-30T22:00:00+01:00

COURT METRAGE :

Un homme qui m’aime de Frédérique Barraja – France – 2022 – Fiction – 3 min

FILM :

« ÇA TOURNE À SÉOUL ! COBWEB » Kim Jee-Woon

(Corée du Sud – 2023 – 2h13 avec Song Kang-Ho, Im Soo- Jung, Jung-se Oh)

Séoul, 1970 : le réalisateur Kim souhaite refaire la fin de son film. Mais les autorités de censure, les plaintes des acteurs et des producteurs ne cessent d’interférer, et un grand désordre s’installe sur le tournage. Kim doit donc surmonter ce chaos, pour achever ce qu’il pense être son chef-d’oeuvre ultime… Farce politique noire, pleine de rythme et de rebondissements, reflet d’une époque trouble de l’histoire de la Corée du Sud

Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers

cinéma cinémazarin